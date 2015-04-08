"Шахтар" і "Дніпро" вийшли у півфінал Кубка України

У Дніпропетровську та Львові завершилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в яких "Дніпро" переграв одеський "Чорноморець". а донецький "Шахтар" - харківський "Металіст".

Обидва матчі завершилися з рахунком 1:0.

У Дніпропетровську долю матчу вирішив момент на 28-й хвилині. Контратака господарів, загострилася після прострілу справа, коли захисники не змогли вибити м'яч подалі від воріт. Послідував простріл вже праворуч - від Андрія Близниченко - та Євген Шахов з метра вразив порожні ворота, 1:0. На початку другого тайму суддя вилучив двох гравців "Дніпра" - Дмитра Чигринського і Олександра Васильєва, залишивши одеситів в значній чисельній більшості. Але це не завадило "Дніпру" впевнено довести матч до перемоги.

З урахуванням розгромної перемоги в першому матчі на нейтральному полі в Києві (4:0), "Дніпро" виграв протистояння - 5:0.

Гра на "Арені-Львів" проходила з невеликою перевагою гірників, які на 49-й хвилині втілили її в гол. Дієго Коста по центру наблизився до штрафного, віддав пас наліво В'ячеславу Шевчуку, той прострілив на дальню штангу і Луїс Адріано відправив м'яч у сітку.

Перший матч гірники виграли з рахунком 2:0, а загальний підсумок - 3:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в півфінал Кубка України вийшли київське "Динамо" та донецький "Олімпік".

Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться 9 квітня у столичному Будинку футболу (офіс ФФУ) об 11.00.