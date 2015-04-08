"Динамо" обіграло "Зорю" у чвертьфіналі Кубка України

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч півфіналу Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" приймало луганську "Зорю" і виграло з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

На 32-й хвилині Юнес Беланда розіграв з партнером кутовий, просунувся вперед і приблизно з лінії штрафного навісив, але замість пасу вийшов влучний удар. М'яч влетів точно в дальню дев'ятку. А на 42-й хвилині гол забив Лукаш Теодорчик. Цікаво, що в цій комбінації взяв участь 18-річний дебютант команди Богдан Михайличенко, яка є лише однофамільцем спортивного директора київського клубу відомого в минулому гравця команди Олексія Михайличенка.

Таким чином, за сумою двох ігор "Динамо" виграло з загальним рахунком 4:1 і пройшло до півфіналу турніру.

Раніше сьогодні в цю стадію змагань пробився донецький "Олімпік", який за сумою двох матчів виграв у полтавської "Ворскли" - 0:0 (у першій грі) і 1:0 (сьогодні).