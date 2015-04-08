Ребров і Шовковський звернулися до вболівальників «Динамо» з проханням не допустити провокацій на матчі з "Фіорентиною"

Текст звернення опубліковано на офіційному сайті ФК "Динамо" (Київ).

"У цей складний для України час ми щиро раді тому, що змогли повернути в Київ великий футбол. Як і в незабутню епоху Валерія Лобановського, кількість бажаючих потрапити на єврокубковий матч київського «Динамо» набагато перевершує місткість гігантської чаші «Олімпійського». А щасливі власники квитків кілька тижнів живуть в постійному передчутті незабутнього футбольного дійства", - йдеться у зверненні.

Разом з тим, нагадують підписанти звернення "кілька негідників, немов щури, прокралися на «Олімпійський» за спинами справжніх шанувальників футболу, влаштували провокації на двох попередніх міжнародних матчах «Динамо». Їх злодіяння були зафіксовані й задокументовані відповідними службами УЄФА. Якщо це трапиться знову, нам з вами загрожують найсуворіші санкції - від дискваліфікації стадіону або позбавлення права грати міжнародні матчі на території України аж до виключення «Динамо» з європейських клубних турнірів".

"Чи можемо ми допустити подібне? Дозволимо купки негідників спаплюжити результати нашої спільної роботи?" - ставлять питання тренер і капітан команди.

Адміністрація клубу активно працює над вирішенням цього питання в правовій площині. В той же час не можна допустити виникнення нових рецидивів, які зведуть нанівець спортивні зусилля команди. На жаль, ні охорона стадіону, ні стюарди, які, згідно з регламентом, стежать за порядком на трибунах, фізично не в змозі перекрити провокаторам всі шляхи на арену, якщо їх метою буде зірвати футбольне видовище.

"Тому ми звертаємося до нашого надійного 12-го гравця. У найстрашніше для України час ви показали світові єдність і патріотизм, безстрашно ставши на захист миру, демократії та справедливості. А зараз солідарна підтримка всіх, хто прийде 16 квітня на футбол, потрібна «Динамо»! Покидьків - одиниці, нас - десятки тисяч! Не будьте байдужими - схопіть зловмисників за руку ще до того, як вони зроблять свою брудну справу! Насправді всі підлі боягузи. Відбийте у них бажання хизуватися своєю безкарністю, провчіть їх так, щоб вони раз і назавжди забули дорогу на стадіон".

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Києві відбудеться матч 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА "Фіорентина" - "Динамо". За підсумками двох попередніх домашніх матчів плей-офф турніру, проти французького "Генгама" і англійського "Евертона", кияни піддавалися дисциплінарному покаранню від УЄФА за безлади, влаштовані вболівальниками на трибунах.