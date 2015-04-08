Сергій Бубка представив свою програму на вибори президента Міжнародної федерації легкої атлетики

Бубка, який є віце-президентом ІААФ з 2007 року і був членом Комісії атлетів з 2001 року, оголосив сьогодні свою програму в прямому ефірі трансляції Youtube членам світової легкоатлетичної спільноти, повідомляє прес-служба НОК України.

Програма ґрунтується на максимально тісній співпраці з усіма національними федераціями як засобі створення позитивної спадщини цього виду спорту і зобов'язанні впроваджувати реформи для залучення нового покоління учасників та вболівальників.

У своїй програмі Сергій Бубка підкреслює своє тверде переконання, що роль президента ІААФ в тому, щоб служити спорту і гарантувати, що Асоціація забезпечує найбільш ефективний, оперативний і професійний рівень обслуговування для своїх членів. Він так описує своє бачення майбутнього легкої атлетики:

«Спорт викликає бурі емоцій серед вболівальників всього світу, всіх поколінь, і зірки якого надихають молодь наслідувати їх».

«Легка атлетика повинна мати цілу інфраструктуру заходів, матеріально-технічну базу та підтримку на всіх континентах для розвитку нового покоління атлетів».

«Вид спорту, який пропонує найкращі враження як на стадіонах, так і по телебаченню, і збирає масові аудиторії на всіх медіа-платформах для залучення кращих світових брендів і компаній в якості спонсорів».

«Нам потрібні сильні, всебічно забезпечені та успішні національні федерації, які складають основу ІААФ».

В центрі цієї програми – Бачення-2025 (англ. Vision-2025), найбільш інтенсивний огляд (аналіз) міжнародної легкої атлетики, який проводився будь-коли. Він включатиме в себе ряд робочих груп, до яких ввійдуть представники національних федерацій та інші зацікавлені сторони, і результати роботи яких будуть розглянуті на позачерговому Конгресі.

Сергій Бубка 35 разів встановлював світовий рекорд у стрибках з жердиною і виграв шість послідовних чемпіонів світу, чотириразовий чемпіон світу в приміщенні, чемпіон Європи, переможець Кубку світу та Кубку Європи, а також Олімпійський чемпіон.

Вибори Президента ІААФ відбудуться в серпні протягом Конгресу ІААФ в Пекіні (Китай).