Сергій Бубка представив свою програму на вибори президента Міжнародної федерації легкої атлетики
Президент Національного олімпійського комітету України та член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка висунув свою кандидатуру на пост президента ІААФ (Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій), задекларувавши план «підняти легку атлетику на нову висоту».
Бубка, який є віце-президентом ІААФ з 2007 року і був членом Комісії атлетів з 2001 року, оголосив сьогодні свою програму в прямому ефірі трансляції Youtube членам світової легкоатлетичної спільноти, повідомляє прес-служба НОК України.
Програма ґрунтується на максимально тісній співпраці з усіма національними федераціями як засобі створення позитивної спадщини цього виду спорту і зобов'язанні впроваджувати реформи для залучення нового покоління учасників та вболівальників.
У своїй програмі Сергій Бубка підкреслює своє тверде переконання, що роль президента ІААФ в тому, щоб служити спорту і гарантувати, що Асоціація забезпечує найбільш ефективний, оперативний і професійний рівень обслуговування для своїх членів. Він так описує своє бачення майбутнього легкої атлетики:
«Спорт викликає бурі емоцій серед вболівальників всього світу, всіх поколінь, і зірки якого надихають молодь наслідувати їх».
«Легка атлетика повинна мати цілу інфраструктуру заходів, матеріально-технічну базу та підтримку на всіх континентах для розвитку нового покоління атлетів».
«Вид спорту, який пропонує найкращі враження як на стадіонах, так і по телебаченню, і збирає масові аудиторії на всіх медіа-платформах для залучення кращих світових брендів і компаній в якості спонсорів».
«Нам потрібні сильні, всебічно забезпечені та успішні національні федерації, які складають основу ІААФ».
В центрі цієї програми – Бачення-2025 (англ. Vision-2025), найбільш інтенсивний огляд (аналіз) міжнародної легкої атлетики, який проводився будь-коли. Він включатиме в себе ряд робочих груп, до яких ввійдуть представники національних федерацій та інші зацікавлені сторони, і результати роботи яких будуть розглянуті на позачерговому Конгресі.
Сергій Бубка 35 разів встановлював світовий рекорд у стрибках з жердиною і виграв шість послідовних чемпіонів світу, чотириразовий чемпіон світу в приміщенні, чемпіон Європи, переможець Кубку світу та Кубку Європи, а також Олімпійський чемпіон.
Вибори Президента ІААФ відбудуться в серпні протягом Конгресу ІААФ в Пекіні (Китай).