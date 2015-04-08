Луческу прямо пов'язав продовження контракту з "Шахтарем" з повномасштабною війною Росії проти України
Тренер також побоюється припинення існування донецького клубу найближчим часом.
Головний тренер донецького ФК "Шахтар" Мірча Луческу прокоментував чутки про підписання нового контракту з донецьким клубом, заявивши, що ніякої конкретики в цьому питанні ще немає, повідомляє dynamo.kiev.ua.
Містер зазначив: "Кого зараз це хвилює? Росія воює проти України! У будь-який час росіяни можуть розпочати повномасштабний наступ. І що я буду робити з цим контрактом? Ще зовсім недавно я не уявляв, що така ситуація може виникнути".
Також тренер додав: "Ми більше року не граємо в Донецьку з-за військових дій, тому я і не поспішаю продовжувати угоду. Звичайно, зараз я не думаю про власні інтереси, адже просто хочу врятувати "Шахтар". Через війну клуб просто може припинити своє існування".
Мірча Луческу відпрацював в "Шахтарі" вже майже 11 повних сезонів, починаючи з сезону 2004/05. Під його керівництвом команда виграла Кубок УЄФА, 8 титулів чемпіона України, 5 титулів володаря Кубка України і 6 Суперкубків.
Нинішній контракт завершується у тренера по закінченні сезону 2014/15.