Кубок України, 1/4 фіналу "Дніпро" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську на стадіоні "Метеор" відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" прийме одеський "Чорноморець". Матч відбудеться на стадіоні "Метеор", тому що газон "Дніпро-Арени" вирішено поберегти до майбутніх вирішальних матчів української Прем'єр-ліги.

Перша гра, що відбулася тиждень тому на нейтральному полі в Києві (з міркувань безпеки) завершилася перемогою номінальних гостей з "Дніпра" з розгромним рахунком 0:4.

Таким чином, для виходу в наступне коло одеситам необхідно перемагати суперника в Дніпропетровську з різницею в 4 і більше м'ячів (1:5, 2:6 і т. д.). У разі повторення результату першої гри - 0:4 - буде призначено додатковий час, а при необхідності серія пенальті. Будь-який інший результат, навіть поразка "Дніпра" з різницею у 3 м'ячі, все одно дозволить команді з Дніпропетровська вийти в півфінал Кубка України.

У нинішньому сезоні команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Якщо "Дніпро", як і раніше, веде боротьбу за медалі, перебуваючи в трійці найсильніших, то "Чорноморець", що зазнає серйозних фінансових проблем і втратив в зимове міжсезоння головного тренера та низку ключових гравців, знаходиться на 11-му місці, відстає від "Дніпра" на 23 бали і вже давно втратив будь-які шанси на боротьбу за місця в 5-ці найсильніших і потрапляння в єврокубки.

На котируваннях букмекерських контор у цій грі фаворитом також є "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,21 до 1. На нічию ставки приймаються з розрахунку - 5,58 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 12,12 до 1.