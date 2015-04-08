Кубок України, 1/4 фіналу, "Динамо" - "Зоря": онлайн відео-трансляція

Сьогодні на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Динамо" прийматиме луганську "Зорю".

У першому матчі, що відбувся 4 березня на нейтральному полі в Запоріжжі, "Динамо" виграло з рахунком 2:1.

Таким чином, сьогодні киян влаштує перемога або нічия з будь-яким рахунком, а також мінімальна поразка з рахунком 0:1. При повторенні рахунку першого матчу - 1:2 - буде призначений додатковий час, а при необхідності, серія пенальті. "Зорі" необхідно для успіху за сумою двох матчів перемагати суперника з перевагою в два м'ячі, або в один м'яч при надрезультативній грі (2:3, 3:4 і т. д.)

Лідируючі в нинішньому сезоні в турнірній таблиці національної першості кияни є фаворитами і в кубковому протистоянні. Навіть незважаючи на те, що "Зоря" займає незвично високе для себе 4-е місце, впевнено проводячи сезон в цілому.

Перший кубковий матч між цими командами лише підтвердив статус фаворита для киян. Протягом 33-х хвилин гри динамівці забили два голи (Олег Гусєв і Артем Кравець) і тепер супернику належить зробити диво, аби вийти у півфінал.

До нинішнього протистояння команди тричі зустрічалися в кубкових змаганнях (двічі в розіграші Кубка СРСР, одного разу - у Кубку України), і у всіх випадках переможцем виходило «Динамо».

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом також є "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,24 до 1, на нічию - 5,38 до 1, а на перемогу "Зорі" - 9,92 до 1.