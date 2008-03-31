Сьомін про Лігу чемпіонів: треба ще туди вийти

На післяматчевій прес-конференції тренер київського Динамо Юрій Сьомін поділився своїми враженнями від гри з ФК Харків (1:0 на користь киян) і розповів про поточні складнощі в команді.

"Дуже складно, коли велика група гравців приїжджає з національних збірних. Складно з різних причин – у фізичному плані, емоційно. Звичайно, ми зіграли сьогодні непереконливо. Але з іншого боку нам дуже багато проблем створила команда Харкова - своїм бажанням, тиском.

У якихось моментах, звичайно, нам щастило. Але добре те, що так добре закінчилося. Отже працюватимемо над помилками. І, звичайно, те, що гравці грають через три дні на четвертий, після приїзду зі збірних, для нас дуже велика проблема. 10 чоловік не було в команді. Вони приїхали за півтора дні до матчу, і відновити їх ми не змогли", - сказав Сьомін.

На питання, чи заслуговує нинішнє київське Динамо виступати на європейському рівні і що потрібно для того, аби Динамо стало таким, як було раніше, тренер відповів:

"Питання дуже складне. Такі футболісти, як Безсонов, Блохін, гравці їх плеяди народжуються не часто. Це вже історія. Велика історія київського Динамо. Що потрібно сьогодні? В першу чергу добре працювати з молоддю, щоб такі хлопці з`являлися. Напевно їм потрібно довіряти.

Мені вам складно відповісти, як буде команда виступати в Лізі чемпіонів і взагалі в єврокубках. Треба ще туди вийти. Ми поки не вийшли. Чемпіонат триває. А коли вийдемо, звичайно, посилення потрібне, але з іншого боку в Динамо є гідні футболісти, які можуть грати з будь-якими командами".

Football.ua