Без чого не може заснути Уейн Руні

Нападник збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні зізнався, що він не може заснути без шуму працюючого побутового пристрою – фену або пилососа, передає AFP. За словами Руні, цю звичку він придбав ще в ранньому дитинстві, і дотепер ніяк не може її позбавитися, через що йому і його подрузі регулярно доводиться купувати нову техніку.

"Так, я люблю засинати при включеному світлі і телевізорі. Але ще більше мені подобається шум працюючого пилососа або фена. Проте моя подруга забороняє мені засинати під звуки цих пристроїв, тим паче, що я перепсував вже багато фенів – вони просто згорали, тому що я забував їх вимкнути", - признався спортсмен у власній автобіографії, уривки з якої публікують британські ЗМІ.

Також Руні зізнався, що хоч на полі він виглядає "Шреком", але насправді він тихий, чутливий і соромливий. У інтерв`ю The Mirror він заявив, що ЗМІ дуже роздули його конфлікт з португальцем Кріштіану Роналду, який відбувся на чемпіонаті з футболу.

Через стосунки з Руні португальський атакуючий півзахисник має намір покинути "Манчестер Юнайтед". Англійський форвард заявив, що вже послав португальцю декілька повідомлень, в яких запевняв, що конфлікт вичерпаний, але Роналду непохитний в своєму намірі покинути клуб.

Лента.ру