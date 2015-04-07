Українському шашкісту Іванову присвоєно звання міжнародного гросмейстера з шашок -100

Одночасно з оновленням міжнародних рейтингів зі стокліткових шашок Всесвітньою федерацією шашок FMJD було присвоєно спортивне звання міжнародного гросмейстера з шашок-100 Артему Іванову.

Багаторазовий чемпіон світу і Європи серед юніорів,отримав це звання за результатами виступу на міжнародних змаганнях, зокрема, етапах Кубка світу. Вдалий виступ в лютому цього року на турнірі Cannes Open - 2015 у Франції, де Артем Іванов посів друге місце, що дозволило йому виконати всі необхідні умови передбачені міжнародною спортивною класифікацією для присвоєння цього звання.

Тепер Артем Іванов є «триразовим» гросмейстером. Ще в 2008 році йому було присвоєно аналогічне звання у шашках-64, в минулому році він став національним гросмейстером і зараз отримав вищу міжнародне звання з шашок-100.

Артем Іванов - майстер спорту України з 2005 року та майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер) з 2014 року, міжнародний гросмейстер з шашок-64 з 2008 року, міжнародний майстер з шашок-100 з 2006 року

Багаторазовий переможець і призер міжнародних та всеукраїнських юнацьких чемпіонатів, найтитулованіший спортсмен Дніпропетровської області.

Чемпіон України 2009-2014 рр. серед чоловіків з шашок-100. Чемпіон Європи (2000, 2001, 2004 рр.) з шашок-100 серед юнаків. Чемпіон Європи 2003 року з шашок-64 серед юнаків.