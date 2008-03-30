Результати 32 туру англійської Прем`єр-ліги

Челсі вимучив перемогу

Сьогодні другий день 32 туру англійської Прем`єр-ліги. Клуб Андрія Шевченка вимучив домашню перемогу над «боро», Ньюкасл в гостях розгромив Тоттенхем, а Ліверпуль з мінімальним рахунком обіграв Евертон (Торреса, схоже, не зупинити:). Англія. Прем`єр-ліга 32 тур Челсі - Мідлсбро 1:0 Гол: Карвалью 5 Тоттенхем - Ньюкасл 1:4 Голи: Бент 25 - Батт 45+1, Джеремі 52, Оуен 65, Мартінс 83 Ліверпуль – Евертон 1:0 Гол: Торрес 6

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