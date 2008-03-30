Результати 32 туру англійської Прем`єр-ліги
20:01, 30 березня 2008Спорт
765
Челсі вимучив перемогу
Сьогодні другий день 32 туру англійської Прем`єр-ліги. Клуб Андрія Шевченка вимучив домашню перемогу над «боро», Ньюкасл в гостях розгромив Тоттенхем, а Ліверпуль з мінімальним рахунком обіграв Евертон (Торреса, схоже, не зупинити:).
Англія. Прем`єр-ліга 32 тур Челсі
32 тур
Челсі- Мідлсбро 1:0
Гол: Карвалью 5
Тоттенхем - Ньюкасл 1:4
Голи: Бент 25 - Батт 45+1, Джеремі 52, Оуен 65, Мартінс 83
Ліверпуль – Евертон 1:0
Гол: Торрес 6
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter