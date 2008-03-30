Результати 32 туру англійської Прем`єр-ліги

20:01, 30 березня 2008
Спорт
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Челсі вимучив перемогу

Сьогодні другий день 32 туру англійської Прем`єр-ліги. Клуб Андрія Шевченка вимучив домашню перемогу над «боро», Ньюкасл в гостях розгромив Тоттенхем, а Ліверпуль з мінімальним рахунком обіграв Евертон (Торреса, схоже, не зупинити:).

Англія. Прем`єр-ліга

32 тур 

Челсі

- Мідлсбро 1:0

Гол: Карвалью 5

Тоттенхем  - Ньюкасл 1:4 

Голи: Бент 25 - Батт 45+1, Джеремі 52, Оуен 65, Мартінс 83

Ліверпуль – Евертон 1:0

Гол: Торрес 6

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