Завершився матч ФК Харків – Динамо Київ

Завершився матч 23 туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків – Динамо Київ. Рахунок 0:1 на користь киян.

Унаслідок того, що стадіон в Харкові знаходиться в жахливому стані, команди грали в Полтаві на стадіоні Ворскли.

Динамівці забили швидкий м`яч: на 9 хвилині у воротах Худжамова розписався Гіоане. Подальші події на полі можна назвати театром невикористаних можливостей. Гольових моментів як у однієї, так і у іншої команди було предостатньо. Але... Останні хвилини матчу пройшли під акомпанемент уболівальників, які кричали "Ворскла!" "Ворскла!".

Отже перемога з мінімальним рахунком зберігає лідерство за динамівцями, у них 54 очки, на другій позиції Шахтар (53), Дніпро (свій матч грає завтра) з 48-ма очками - третій.