ЗМІ: Гравцям "Говерли" десять місяців не платять зарплату

Про це в коментарі "Футбол 1" заявив нападник команди Максим Шацьких, повідомляє Чемпіон.

"Нічого не платять. Все як було, так воно і є - вже майже 10 місяців. Премії? Які? Я жодної премії не бачив за весь час, проведене в команді. Жодної! Про що можна говорити?

Читайте також"Карпати" виграли матч УПЛ у "Говерли"Намагався зустрітися з керівництвом, але щось не вдається. Не знаю, що вони думають. Тримаємося на ентузіазмі, любові до футболу. Сподіваюся, щось поміняється в кращу сторону, хочеться якось достукатися. Але як вирішувати питання, якщо неможливо знайти керівника", - розповів Шацьких.

Після перемоги у 18 турі Прем`єр-ліги над Олімпіком віце-президент Говерли Олександр Шуфрич заявив, що гравцям ужгородської команди виплатять преміальні за перемогу.

У цей же день з власником клубу Нестором Шуфричем мав зустрічатися В`ячеслав Грозний.