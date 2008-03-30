Матч Ювентуса і Парми перенесений через смерть уболівальника (уточнена)

Матч Ювентуса і Парми перенесений у зв`язку з трагічною загибеллю 28-річного уболівальника Парми.

Згідно з останніми новинами, поблизу Туріна біля станції техобслуговування зіткнулися автобус з фанами Парми і 9-тимісний фургон з тіфозі Юве. В результаті зіткнення загинув один з уболівальників. На місце трагедії негайно прибув вертоліт з медиками, але врятувати постраждалого вони так і не змогли.

Керівники Ювентуса і Парми вирішили перенести гру на невизначений термін і висловили співчуття і підтримку рідним загиблого.

Football.ua