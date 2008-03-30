Результати 23 туру Чемпіонату України з футболу

Вчора в українському футбольному чемпіонаті стартував 23 тур. Серед результатів слід відзначити розгром луганської Зорі, який у Львові учинили місцеві Карпати. Всі результати суботи виглядають так:

Карпати - Зоря 3:0 (Фещук 3, 8, Кирильчик 24)

Чорноморець - Металіст 0:1 (Коельйо 3)

Металург - Таврія 1:2 (Косирін 73 - Йокшас 55, Гоменюк 59)

Металург З - Закарпаття 0:0

Сьогодні своє слово скажуть лідери. "Каноніри" Заварова в Києві протестоятимуть "гірникам", Динамо на виїзді зіграє з ФК Харків, і в ще одному матчі зустрінуться Кривбас і Нафтовик-Укрнафта. Завершиться 23 тур у понеділок матчем Дніпро - Ворскла.