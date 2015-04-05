Яценюк привітав Марію Музичук з перемогою на Чемпіонаті світу з шахів
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав Марію Музичук з перемогою на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок.
«Сердечно вітаю з історичною перемогою на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок», - цитує прем’єра прес-служба Кабінету міністрів.
«Під час складного і виснажливого турніру в Сочі Ви показали свої найкращі спортивні якості: завзяття, наполегливість, витривалість, незгасну волю до перемоги. Ваш переможний фінальний матч із російською шахісткою вписав яскраву сторінку в книгу слави українського спорту», - наголосив Яценюк у вітальному зверненні.
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«Дякуємо Вам за іскрометну, гостру і безкомпромісну гру, за непідробні емоції, які Ви подарували своїм вболівальникам і всім шанувальникам шахів, за те, що цілий світ побачив, яким інтелектом, силою волі й визначним талантом багата Україна», - додав прем’єр-міністр.
Як повідомляв УНІАН, Музичук здобула світову шахову корону на турнірі, що проходив в російському Сочі.