Яценюк привітав Марію Музичук з перемогою на Чемпіонаті світу з шахів

«Сердечно вітаю з історичною перемогою на Чемпіонаті світу з шахів серед жінок», - цитує прем’єра прес-служба Кабінету міністрів.

«Під час складного і виснажливого турніру в Сочі Ви показали свої найкращі спортивні якості: завзяття, наполегливість, витривалість, незгасну волю до перемоги. Ваш переможний фінальний матч із російською шахісткою вписав яскраву сторінку в книгу слави українського спорту», - наголосив Яценюк у вітальному зверненні.

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«Дякуємо Вам за іскрометну, гостру і безкомпромісну гру, за непідробні емоції, які Ви подарували своїм вболівальникам і всім шанувальникам шахів, за те, що цілий світ побачив, яким інтелектом, силою волі й визначним талантом багата Україна», - додав прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Музичук здобула світову шахову корону на турнірі, що проходив в російському Сочі.