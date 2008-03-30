Результати 32 тури англійської Прем`єр-ліги

Вчора в рамках 32 туру Прем`єр-ліги в Англії було зіграно 7 матчів. Лідер нинішнього чемпіонату Манчестер Юнайтед розгромив Астон Віллу з рахунком 4:0 і зберіг перевагу в шість очок над лондонським Арсеналом, який у свою чергу зміг вирвати перемогу у Болтона, програючи по ходу матчу 0:2.

Англійська Прем`єр-ліга. 32 тур МЮ - Астон Вілла 4:0 (Роналду 16, Тевес 33, Руні 52, 70)

Болтон - Арсенал 2:3 (Тейлор 14, 43 - Галлас 62, Ван Персі 67 (пен.), Самуель 90)

Бірмінгем - Манчестер Сіті 3:1 (Сарате 40, 54, Макшеффрі 77 (пен.) - Елану 59 (пен.))

Дербі - Фулхем 2:2 (Вілья 10, 80 - Камара 23, Лікок 78 (авт.)

Портсмут -Віган 2:0 (Дефо 31, 90)

Сандерленд - Вест Хем 2:1 (Джонс 28, Рід 90 - Люнберг 17)

Редінг - Блекберн 0:0

Сьогодні пройдуть ще три зустрічі. Челсі, який відстає від манкуніанців на вісім очок, зіграє з Мідлсбро, Тоттенхем позмагається з Ньюкаслом, а Ліверпуль битиметься з Евертоном.