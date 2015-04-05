"Шахтар" повернувся на 2-е місце в таблиці Прем'єр-ліги

У Києві на "Оболонь-Арені" завершився матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому маріупольський "Іллічівець" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 2:6.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Донеччани не стали відкладати питання про переможця і з перших хвилин взялися доводити, що вони набагато сильніші за суперника. На 10-й хвилині рахунок відкрив Олександр Гладкий, а в середині тайму, на 23-й, після масованного штурму воріт "Іллічівця" маріуполець Руслан Зубков зрізав м'яч у власні ворота - автогол. На 41-й хвилині Сергій Шевчук забив гол і, здавалося, відродив інтригу гри. Але, на 43-й Роберто Марлос, а на 45-й Алекс Тейшейра довели перевагу до великої - 4:1.

У другому таймі на гол маріупольця Сергія Гриня своїми точними ударами відповіли Тейшейра і Веллінгтон Нем.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Шахтаря" 41 очко і команда на 1 бал випереджає дніпропетровський "Дніпро". Лідирує київське "Динамо" - 48 очок.