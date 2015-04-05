Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів
19:49, 05 квітня 2015Спорт
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У Сочі завершився фінальний матч Чемпіонату світу з шахів, в якому українка Марія Музичук обіграла росіянку Наталію Погонину з рахунком 2,5:1,5 очка.
Марія Музичук вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу / sochi2014.fide.com
Вирішальна партія, яка відбулася в неділю ввечері, завершилася внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перед партією рахунок був 2:1 на користь українки. У трьох попередніх партіях вона двічі зіграла чорними внічию і виграла партію білими. Таким чином, сьогодні українку цілком влаштовувала нічия в партії, де вона грала білими. Партія, в якій суперниця постійно атакувала, завершилася на 56-му ході.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходив в Сочі (Росія) з 16 березня по 5 квітня.
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