Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів

Вирішальна партія, яка відбулася в неділю ввечері, завершилася внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перед партією рахунок був 2:1 на користь українки. У трьох попередніх партіях вона двічі зіграла чорними внічию і виграла партію білими. Таким чином, сьогодні українку цілком влаштовувала нічия в партії, де вона грала білими. Партія, в якій суперниця постійно атакувала, завершилася на 56-му ході.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходив в Сочі (Росія) з 16 березня по 5 квітня.