Через конфлікт на Донбасі Луческу може втратити $ 50 мільйонів інвестицій – ЗМІ

Як передає портал arcaajans.com, Луческу все ще думає про доцільність відходу з "Шахтаря". Причиною тому - непрості фінансові питання, які пов'язують Мірча з Україною.

За інформацією джерела, за 11 років, проведених в Шахтарі, Луческу встиг обзавестися значними активами на Донбасі - від земельних ділянок до різних видів нерухомості. Крім того, в замороженому стані перебувають і деякі його банківські рахунки.

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За підрахунками турецьких журналістів всього через конфлікт на Донбасі Луческу може втратити активів на суму 50 млн дол. У зв'язку з цим очікується, що в найближчий місяць він проведе зустріч з власником Шахтаря Ринатом Ахметовим, на якій спробує прояснити для себе усі питання, що цікавлять.

Турецькі джерела не виключають, що Ахметов пообіцяє допомогти Луческу у вірішенні його фінансових проблем в обмін на продовження контракту, зазначає портал Шахта.