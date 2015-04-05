Прем'єр-ліга, 18-й тур, "Волинь" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі луганську "Зорю".

У цьому матчі зійдуться 6-а і 4-а команди турнірної таблиці УПЛ.

"Зоря" в нинішньому сезоні проводить свої матчі далеко за межами рідного міста та стадіону. Домашні ігри луганчани проводять на нейтральному полі в Запоріжжі. Тим не менш, команда Юрія Вернидуба зуміла закріпитися у верхній частині турнірної таблиці, а зараз на рівних веде боротьбу за 4-5 місця з харківським "Металістом". У обох колективів по 27 очок.

Їх прямим конкурентом також є "Волинь", що розташувалася на 6-му місці в таблиці - 24 бали. І цей матч дуже важливий не лише для самих граючих команд, але й для "третьої сторони" в особі харків'ян.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд на перемогу також вважаються рівними. Невелика перевага "Волині" обумовлюється тим фактором, що матч проходить у Луцьку. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,38 до 1, на перемогу "Зорі" - 2,77 до 1, а на нічию - 3,23 до 1.

Стартові склади команд:

Волинь: 1. Шуст, 15. Жуніч, 91. Парцванія, 6. Бабенко Р., 10. Бікфалві, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 23. Немчанінов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасні: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 8. Політило, 14. Польовий, 89. Козьбан, 94. Хомченко

Зоря: 1. Сантіні К., 8. Малишев, 15. Вернидуб, 45. Гордієнко, 99. Пілявський, 6. Каменюка, 10. Ліпартія, 18. Малиновський, 37. Хомченовський, 20. Караваєв, 28. Будковський

Запасні: 36. Полтавців, 16. Ярмаш, 4. Чайковський, 21. Опанасенко, 29. Тотовицький, 34. Петряк, 35. Грицай