ЧС з шахів, фінал, Музичук (Україна) - Погоніна (Росія): відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Сочі проходить заключна, четверта - партія фінального матчу чемпіонату світу з шахів серед жінок, в якій зустрічаються Марія Музичук (Україна) та Наталія Погоніна (Росія).

На даний момент рахунок 2:1 на користь українки. У трьох попередніх партіях вона двічі зіграла чорними внічию і виграла партію білими.

Таким чином, сьогодні українку влаштує нічия в партії, де вона буде грати білими.

У разі поразки Музичук рахунок зрівняється і тоді стануть вирішальними партії зі скороченим контролем часу, які відбудуться в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.