ЧС з шахів, фінал, Музичук (Україна) - Погоніна (Росія): відео онлайн-трансляція
15:00, 05 квітня 2015Спорт
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У Сочі проходить заключна партія фінального матчу.
sochi2014.fide.com
Сьогодні в Сочі проходить заключна, четверта - партія фінального матчу чемпіонату світу з шахів серед жінок, в якій зустрічаються Марія Музичук (Україна) та Наталія Погоніна (Росія).
На даний момент рахунок 2:1 на користь українки. У трьох попередніх партіях вона двічі зіграла чорними внічию і виграла партію білими.
Таким чином, сьогодні українку влаштує нічия в партії, де вона буде грати білими.
У разі поразки Музичук рахунок зрівняється і тоді стануть вирішальними партії зі скороченим контролем часу, які відбудуться в понеділок.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.
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