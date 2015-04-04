Українка Музичук та росіянка Погоніна зіграли внічию у третій партії фіналу ЧС з шахів
20:37, 04 квітня 2015Спорт
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Музичук достатньо нічиєї в останній партії, щоб виграти титул.
Марія Музичук повела в рахунку у фіналі ЧС / sochi2014.fide.com
У Сочі (Росія) завершилася третя партія фінального матчу Чемпіонату світу з шахів, в якому українка Марія Музичук і росіянка Наталія Погоніна зіграли внічию.
Партія, в середині якої українка, яка грала чорними, мала перевагу і шанси на перемогу, закінчилася на 67-му ходу, коли на дошці залишалися лише чотири фігури - пішак і король з кожної сторони.
Таким чином, рахунок у матчі став 2:1 на користь українки. І в неділю, в заключній четвертій партії, Музичук достатньо буде білими зіграти внічию.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.
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