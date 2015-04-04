"Динамо" і "Дніпро" здобули чергові перемоги в Прем'єр-лізі

Київське "Динамо" виграло у одеського "Чорноморця", а дніпропетровський "Дніпро" у полтавської "Ворскли" у гостьових матчах 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

"Динамо" і "Чорноморець" проводили свій матч на столичному стадіоні "Динамо", тому що ГУ МВС Одеської області не дозволяє проводити ігри в Одесі через відсутність гарантій безпеки глядачів та учасників масового заходу. Матч у Києві пройшов у досить впертій боротьбі і перший тайм завершився нульовою нічиєю. Лише на самому початку другого тайму кияни втілили свою перевагу в гол, який забив Олег Гусєв. На 49-й хвилині Андрій Ярмоленко зробив діагональну передачу, Гусєв вийшов один на один і спокійно пробив повз голкіпера "Чорноморця" Юрія Мартищука. А через майже півгодини, на 76-й хвилині, Лукаш Теодорчик виявився першим у м'яча на добиванні після удару Домагоя Види, і добив його в сітку воріт - 0:2.

У грі в Полтаві рахунок вже на 2-й хвилині відкрив форвард "Дніпра" Євген Селезньов. Щоправда, на 14-й хвилині гравець "Ворскли" Санжар Турсунов зрівняв результат. Але, перед самою перервою, на 45-й хвилині Селезньов зробив дубль. Цей гол і став вирішальним у матчі. А в самій кінцівці гри, на 96-й хвилині, Євген Коноплянка забив третій гол у ворота полтавчан - 1:3.

В інших матчах 18-го туру, що завершилися на даний момент, ужгородська "Говерла" обіграла в гостях донецький "Олімпік" - 1:2 (гра проходила на нейтральному полі в Києві), а харківський "Металіст" на домашньому стадіоні був сильнішим за донецький "Металург" - 1:0.

Тур завершиться в неділю.