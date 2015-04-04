УПЛ, 18-й тур, "Чорноморець" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч 18-го туру української Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" буде номінальним господарем поля у грі з київським "Динамо".

Клубний стадіон «Динамо» стане домашньою ареною для одеситів до кінця сезону 2014/15. Це пов'язано з тим, що ГУ МВС по Одеській області не може гарантувати безпеку глядачів і учасників масового заходу у зв'язку зі складною обстановкою в регіоні.

Не дивлячись на те, що зараз кияни приймають суперників в основному на іншому столичному стадіоні НСК «Олімпійський», місце чергової зустрічі стане очевидним бонусом для колективу Сергія Реброва. Березень показав відмінну гру киян на трьох фронтах - у чемпіонаті УПЛ, Кубку України і Лізі Європи. І в кожному турнірі вони цілком можуть ставити за мету завоювання головного призу.

Матч з одеситами несе завдання не тільки збереження досить серйозного відриву від переслідувачів, але і діагностику тенденцій - наскільки форма збережена і як на окремих гравців і команду в цілому вплинули візити багатьох представників клубу в різні національні збірні.

Матч першого кола, що відбувся 30 серпня 2014 року, завершився перемогою киян з рахунком 2:0 (дубль на рахунку Андрія Ярмоленка). Зараз навіть нічия може бути розцінена як явне досягнення команди Олександра Бабича.

Втім, букмекери налаштовані категорично на користь "Динамо". На котируваннях контор на перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 15,05 до 1, на нічию - 6,56 до 1, а на перемогу "Динамо" - 1,15 до 1.