Знаменитий ветеран "Динамо" Безсонов увійшов в селекційну службу клубу
15:42, 03 квітня 2015Спорт
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Знаменитий у минулому футболіст, а після успішний тренер Володимир Безсонов повернувся на роботу в ФК "Динамо" (Київ).
Безсонов буде відповідати за пошук гравців для "Динамо" / dynamo.kiev.ua
У клубі він займе посаду тренера-селекціонера, повідомляє прес-служба "Динамо".
В обов'язки спеціаліста входитиме пошук обдарованих футболістів в Україні та за кордоном.
Безсонов виступав у "Динамо" з 1976-го по 1990-й рік. Є багаторазовим чемпіоном і володарем Кубка СРСР, володарем Кубка кубків і Суперкубка УЄФА. Також на його рахунку 79 матчів у складі збірної СРСР.
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