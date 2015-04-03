Знаменитий ветеран "Динамо" Безсонов увійшов в селекційну службу клубу

У клубі він займе посаду тренера-селекціонера, повідомляє прес-служба "Динамо".

В обов'язки спеціаліста входитиме пошук обдарованих футболістів в Україні та за кордоном.

Безсонов виступав у "Динамо" з 1976-го по 1990-й рік. Є багаторазовим чемпіоном і володарем Кубка СРСР, володарем Кубка кубків і Суперкубка УЄФА. Також на його рахунку 79 матчів у складі збірної СРСР.