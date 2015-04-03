Збірна України посідає 8-е місце в медальному заліку Сурдлімпіади

Всі свої нагороди українці завоювали в лижному спорті, повідомляє офіційний сайт Сурдлімпіади-2015.

Напередодні 7-ю нагороду до скарбнички збірної України приніс дует у чоловічому командному спринті. Володимир Пишняк і Андрій Андріїшин подолали дистанцію у 5 кіл по 1500 метрів за 22 хвилини 58,7 секунди, відставши від переможців - команди Росії - на 20,8 секунди. Третє місце на рахунку збірної Китаю.

Таким чином, на даний момент в українців 7 нагород (0-4-3) і 8-е місце.

Лідирують у загальному заліку збірні команди Росії (7-3-5), Чехії (4-1-0) і США (3-1-1).

За загальною кількістю нагород лідерами є команди Росії (15), України та Австрії (по 7).

Як повідомляв УНІАН, XVIII зимова Сурдлімпіада проходить в Ханти-Мансійську і Магнітогорську (Росія) з 28 березня по 5 квітня.