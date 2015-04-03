Збірна України опустилася на п'ять місць у рейтингу УЄФА

На рахунку команди Михайла Фоменка 29,712 бала, повідомляє прес-служба УЄФА.

Падіння в рейтингу стало наслідком поразки від команди Іспанії (0:1) і нічиєї з командою Латвії (1:1). Через гол, забитий на останніх секундах гри з командою Латвії, українці суттєво погіршили свої позиції.

Два перших місця займають чемпіони світу німці і чемпіони Європи іспанці. Третє місце на рахунку збірної Англії.

Коефіцієнти національних збірних розраховуються, виходячи з їх останніх результатів. Поточний рейтинг на 20 відсотків сформований з результатів ЄВРО-2012 (кваліфікація/фінальний турнір), по 40 відсотків становлять результати ЧС-2014 (кваліфікація/фінальний турнір) і ЄВРО-2016 (кваліфікація).