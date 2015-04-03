Німецький олімпійський чемпіон Гросс відмовився від роботи зі збірною України з біатлону на користь команди Росії

Відповідне повідомлення надійшло від Гросса на адресу Федерації біатлону України.

Німецький фахівець пояснив, що у зв'язку зі зміненими особистими обставинами він не може прийняти пропозицію української федерації, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Разом з тим, Гросс висловив вдячність за запрошення попрацювати з однією з провідних команд світу й побажав українській збірній подальшого розвитку та успіхів у змаганнях.

У той же час, російське видання Sports.ru повідомляє, що Гросс стане тренером чоловічої збірної Росії. Під час чемпіонату Росії він був в Тюмені і зустрічався з губернатором Тюменської області, членом правління Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимиром Якушевим.

Поки вирішується, в якій якості німецький фахівець буде працювати з російською командою. Ймовірно, він очолить групу біатлоністів, які були незадоволені старшим тренером Олександром Касперовичем. Після закінчення сезону з президентом СБР Олександром Кравцовим довгу розмову мали Євген Гаранічев, Тимофій Лапшин, Дмитро Малишко, Олексій Слєпов і Максим Цвєтков.

Гросс - 4-х кратний олімпійський чемпіон, 9-кратний чемпіон світу. Завершив спортивну кар'єру в 2007-му році. Як тренер працював з жіночою збірною Німеччини, яку залишив після закінчення Олімпіади в Сочі, в лютому 2014 року.