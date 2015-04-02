Селезньов встановив рекорд "Дніпра" за кількістю голів за роки Незалежності

Новий клубний рекорд становить 67 голів, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Селезньов досяг рекорду наступним чином: 53 м'ячі були забиті в рамках чемпіонату України, 8 - Кубка країни і 6 - в єврокубках.

Показники Сергія Назаренка наступні: 66 голів з яких 54 м'ячі - у чемпіонаті країни, 4 - в Кубку і 8 - в єврокубках.

Абсолютний же рекорд належить Олегу Протасову, встановленим їм в союзні часи - 108 голів, які розподіляються по 4 турнірів наступним чином: 95 - в чемпіонаті СРСР, 7 - в Кубку СРСР, 4 - в єврокубках, і 2 - в Кубку Федерації футболу СРСР.

Євген Селезньов йшов до рекорду 6 років, окрім проведеного у донецькому «Шахтарі» сезон 2011/2012. За дніпропетровську команду Євген відзначився у своєму першому ж матчі, вразивши 25 липня 2009 року ворота харківського «Металіста», ну а найрезультативнішим у «Дніпрі» для нього виявився сезон 2010/2011, коли 19 разів вразив ворота суперників.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня відбувся матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Дніпро" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 4:0. Дубль у цьому матчі на рахунку Євгена Селезньова.