Американські сенатори закликали ФІФА забрати чемпіонат світу з футболу у Путіна

Під листом стоять підписи 13 американських законодавців включно з республіканцем Джоном Маккейном, демократом Робертном Менендесом, республіканцями Марко Рубіо та Роном Джонсоном, повідомляє "Голос Америки".

“Заради завершення кризи в Україні та забезпечення успішного проведення Чемпіонату світу з футболу 2018-го року, ми рішуче закликаємо ФІФА відмовити режиму Путіна у проведенні Чемпіонату світу 2018-го року та готуватись до його проведення в іншій країні", - йдеться у листі опублікованому на сайті Сенатського комітету із закордонних відносин.

Американські законодавці також висловили переконання, що "проведення Чемпіонату світу ФІФА у Росії незаслужено посилить престиж путінського режиму у час, коли його необхідно засуджувати, і надасть економічне полегшення Росії, у час коли міжнародна спільнота накладає на Росію економічні санкції".

"Вже майже рік минув з часу, коли російські військові без опізнавальних знаків та підтримувані Росією сепаратисти почали розчленування України. З того часу, більше ніж 40 країн, всі з яких є членами ФІФА, запровадили санкції проти Росії, щоб наблизити вирішення конфлікту. Неприпустимо, щоб на фоні того, що половина країн-учасників Чемпіонату світу з футболу 2014-го року приєднались до міжнародних санкцій, щоб протидіяти агресії Росії, ФІФА навіть не розглядає можливості дати своїм членам нагоду проголосувати за перенесення змагань 2018-го року до країни, яка поважає спільні принципи ФІФА та міжнародного права", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018. Протягом останнього часу лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму і підтримку терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України. ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи що спорт поза політикою.