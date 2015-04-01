«Українські отамани» проведуть черговий матч WSB проти «Алжирських пустельних яструбів»

В домашньому поєдинку наша команда зустрінеться з представниками Алжиру – «Алжирськими пустельними яструбами», повідомляє пресс-служба "отаманів".

Перед стартом протистояння з алжирцями «Українські отамани» посідають 4-у сходинку у підгрупі «А» з 21-м набраним балом. В той час як «Пустельні яструби» займають останню 8-му сходинку турнірної таблиці з 5-ма заліковими очками.

У попередньому раунді змагань алжирська команда поступилася «Британським левовим серцям» з рахунком 2:3. З таким самим рахунком закінчили матчеву зустріч «Українські отамани» поступившись «Марокканським атласним левам» у виїзній матчевій зустрічі.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні змагань «Отамани» та «Пустельні яструби» вже зустрічалися між собою. В рамках п’ятого туру Всесвітньої серії боксу наша команда у виїзному матчі перемогли алжирців з рахунком 3:2.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Українські атамани" - "Алжирські пустельні яструби" 10 квітня о 21:30.