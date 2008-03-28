Знаменитий бразильський футболіст Ромаріо оголосив про завершення кар`єри. 42-річний спортсмен останні роки виступав за бразильський клуб Vasco da Gama, як граючий тренер цієї команди, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Можливо, що однією з причин, які спонукали Ромаріо ухвалити це рішення, стала чотиримісячна дискваліфікація, накладена на футболіста за вживання забороненого препарату. Тож як професіонал на полі Ромаріо більше не вийде.

Ромаріо, на прізвисько "Коротун" - один з символів футболу 90-х років. Найяскравіше талант бразильця виявився під час його виступів за іспанську “Барселону”. 1994 року Ромаріо у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу. Того ж року він одержав "Золотий м`яч" - приз кращому гравцеві в світі за підсумками року. Ромаріо - власник унікального досягнення. У 2007 році форвард зміг в 1000-й раз за свою кар`єру вразити ворота суперника.