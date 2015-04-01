Валентина Семеренко стане єдиною представницею України у біатлонній Гонці чемпіонів

Організатори Гонки чемпіонів" з біатлону в Тюмені визначили остаточний список учасників змагань, де виявилася лише одна представниця України - Валентина Семеренко, повідомляє прес-служба Союзу біатлоністів Росії.

Цікаво, що на аналогічному комерційному старті під назвою "Різдвяна гонка" в Гельзенкірхені (Німеччина), який пройшов 27 грудня 2014 року, в парі з Семеренко виступав українець Андрій Семенов. І тоді цей дует здобув перемогу в змаганнях.

Всього у списку учасників по 10 чоловіків і жінок - Євген Гаранічев (Росія), Антон Шипулін (Росія), Уле Ейнар Бьорндален (Норвегія), Мартен Фуркад (Франція), Симон Фуркад (Франція), Жан-Гійом Беатрікс (Франція), Яков Фак (Словенія), Ондржей Моравець (Чехія), Міхал Шлезінгер (Чехія), Фредрік Ліндстрем (Швеція), Катерина Юрлова (Росія), Дар'я Віролайнен (Росія), Дар'я Домрачева (Білорусь), Кайса Мякяряйнен (Фінляндія), Надія Скардіно (Білорусь), Валентина Семеренко (Україна), Вероніка Віткова (Чехія), Карін Оберхофер (Італія), Доротея Вірер (Італія) і Тея Грегорин (Словенія).

У 2015-му році гонка пройде 5 квітня в Тюмені на стадіоні «Геолог».