Тимощук увійшов до Топ-10 футболістів Європи за кількістю матчів за національну збірну

Матч проти збірної Латвії став 139-м у кар'єрі капітана збірної України, повідомляє прес-служба національної команди.

Це досягнення підкорилося українському футболісту за 14 років та 339 днів. Окрім того, що Анатолій Тимощук є абсолютним рекордсменом в українському футболі за числом ігор за національну команду, цей показник є одним з найкращих в історії світового футболу та європейської конфедерації. За кількістю ігор за національну команду, капітан збірної України Анатолій Тимощук наздогнав грека Георгіса Карагуніса. В обох футболістів зараз по 139 ігор за кар'єру, і вони поділяють 33 місце за всю історію футболу, а разом з тим 10 місце серед футболістів, чиї збірні виступають під егідою УЄФА.

В топ-10 УЄФА, окрім Тимощука та Карагуніса, на сьогодні входять також Віталій Астаф'єв (Латвія), Ікер Касільяс (Іспанія), Мартін Рейм (Естонія), Лотар Маттеус (Німеччина), Джанлуїджі Буффон (Італія), Томас Равеллі (Швеція), Андрес Свенссон (Швеція), Марко Кристал (Естонія) та Ліліан Тюрам (Франція).