Кубок України, 1/4 фіналу, "Чорноморець" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція (трансляція завершена)

Це буде перший матч 1/4 фіналу змагань. Гра-відповідь відбудеться за тиждень, 8 квітня, в Дніпропетровську.

Нинішня гра відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, тому що ГУ МВС в Одеській обл. заборонило проводити матч в Одесі через неможливість гарантувати безпеку глядачів та учасників матчу. З початку весняної частини сезону "Чорноморець" ще не провів жодної гри на клубному стадіоні в Одесі і, за попередньою інформацією, проведе всі домашні ігри сезону 2014/15 саме на арені "Динамо".

Цікаво, що в минулому сезоні команди взагалі не зіграли свій кубковий матч. Тоді через нельотну погоду "Дніпро" не зумів вчасно прибути до Одеси, але організатори турніру не визнали цей факт форс-мажорною обставиною і зарахували "Дніпру" технічну поразку - 0:3.

Напередодні нинішньої гри "Дніпро" виявився не в повному складі, так як відразу чотири гравці команди (Коноплянка, Безус, Бойко, Федецький) лише напередодні, 31 березня, провели гру у складі національної збірної України проти Латвії і, зрозуміло, не встигнуть відновитися до сьогоднішнього матчу. Після попередньої гри національної збірної (27 березня, з командою Іспанії) у дніпропетровський клуб повернулися Ротань, який зможе зіграти проти "Чорноморця", і Зозуля, який отримав серйозну травму у грі Україна - Іспанія і вибув на невизначений термін.

Крім того, за юнацьку збірну України (U-20) відіграли Лучкевич ("Дніпро") і Кабаев ("Чорноморець"). А ще двоє гравців одеської команди Філімонов і Данченко були у складі молодіжної збірної (U-21), яка лише в понеділок, 30 березня, провела спаринг зі Словаччиною.

На котируваннях букмекерів, явним фаворитом виглядають номінальні гості, на перемогу яких ставки приймаються з розрахунку 1,5 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 4,1 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 8.3 до 1.