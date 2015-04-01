Українські лижники здобули ще три медалі Сурдлімпиади

Срібну та бронзову нагороди українці завоювали у чоловічому спринті, і бронзу в жіночому спринті, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічій гонці на 1500 м. 2-3 місця посіли Павло Мандзюк і Володимир Пишняк, які в запеклій боротьбі програли на фініші Олексію Грошеву з Росії.

В аналогічній жіночій гонці росіянки Ганна Федулова і Любов Мішаріна випередили Алісу Пишняк.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 6 нагород - по 3 срібла та бронзи. Команда займає 6-е місце в медальному заліку.

Лідером Сурдлімпіади є збірна Росії - 6-3-4, на другому місці команда США - 2-0-1, третю сходинку ділять Чехія та Швейцарія - по 1-1-0.

За загальною кількістю медалей лідирують Росія (13), Україна (6) і США (3).

Як повідомляв УНІАН, XVIII зимова Сурдлімпіада проходить в Ханти-Мансійську і Магнітогорську (Росія) з 28 березня по 5 квітня.