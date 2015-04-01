Українець Долгополов поступився найсильнішому тенісистові світу в 1/8 фіналу турніру в Майамі (відео)

У матчі четвертого раунду киянин поступився першій ракетці світу, сербу Новаку Джоковічу: 7-6 (3) 5-7 0-6, повідомляє Тенісний портал України.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин.

На рахунку Долгополова 1 ейс і 4 подвійні помилки. Його суперник подав 10 подач навиліт і зробив 2 подвійні помилки.

У другій партії українець вів із брейком і мав шанси на перемогу в матчі, але потім програв гейм на своїй подачі і дозволив супернику зрівняти рахунок, а потім і виграти другий сет, а згодом матч в цілому.

Як повідомляв УНІАН, Miami Open-2015 проходить з 24 березня по 5 квітня.

Турніри серії "Мастерс" є другими за значимістю після чотирьох чемпіонатів серії "Великого шолома".