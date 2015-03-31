Фоменко: Напевно, Богу так завгодно, що у нас відсутня реалізація

Зокрема, тренер поскаржився на низьку реалізацію моментів, повідомляє прес-служба ФФУ.

"Які можуть бути враження, коли в черговий раз ми створюємо багато гольових моментів майже з нульовою реалізацією, а потім пропускаємо необов'язковий м'яч?, - зауважив Фоменко. - Футболісти залишили багато емоцій у попередній грі з Іспанією, тому нам потрібен був час, аби їх відновити. На жаль, у нас не вийшло цього зробити".

На запитання, як команда готуватиметься до матчу кваліфікації Євро-2016 із командою Люксембургу, Фоменко відповів: "У зв'язку з майбутньою грою із Люксембургом ми просили Прем’єр-лігу перенести тури чемпіонату України. Чемпіонат закінчиться, і гравцям було б складно готуватися два тижні без офіційних матчів. Футболісти були б думками у відпустці. А так, ще протягом тижня футболісти будуть задіяні у матчах чемпіонату і Кубку, так що прийде час - будемо готуватися"

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Латвія завершився внічию з рахунком 1:1.