Збірна України втратила перемогу в товариському матчі з командою Латвії

У Львові завершився товариський матч збірних України та Латвії з футболу, в якому суперники зіграли внічию - 1:1.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час.

Українці мали помітну перевагу вже на самому початку гри, але зуміли втілити її у гол лише на 35-й хвилині. Після подачі кутового Олегом Гусєвим, м'яч після серії рикошетів повернувся до Гусєва, той прострілив зліва, воротар Олександр Колінько відбив м'яч, але прямо на ногу Андрію Ярмоленко, який в дотик пробив точно.

У другому таймі українці продовжували атакувати. Особливо активно проявили себе господарі поля в кінцівці матчу. Але забити ще хоча б один гол вони так і не зуміли.

У свою чергу, в доданий арбітром час, латвійці розіграли штрафний, і після навісу з флангу Артура Зюзіна гол ударом головою забив Віталій Максименко.

Слід зазначити, що українці не втримали перемогу у матчі, в якому мали повну перевагу.

Наступний матч збірна України проведе проти команди Грузії, в період з 5 по 10 червня (точна дата ще не визначена). Це буде товариська гра в рамках підготовки до матчу відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Люксембург, який відбудеться 14 червня.