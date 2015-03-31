Марія Музичук вийшла у фінал Чемпіонату світу з шахів
19:39, 31 березня 2015Спорт
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У Сочі (Росія) завершився півфінал Чемпіонату світу з шахів серед жінок, в якому українка Марія Музичук у другому додатковому раунді виграла у Дронаваллі Харікі з Індії.
Марія Музичук зіграє у фіналі ЧС / sochi2014.fide.com
Матч завершився з рахунком 3,5:2,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.
Суперниці зіграли дві партії внічию з класичним контролем часу, а в партіях у "швидкі шахи" спочатку обмінялися перемогами, а потім Музичук зіграла внічию чорними і зуміла виграти у Харікі білими. Вирішальна партія завершилася на 56-му ході за явною перевагою українки.
У фіналі, який буде складатися з 4-х партій з класичним контролем часу, Музичук зіграє з росіянкою Наталією Погоніной.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.
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