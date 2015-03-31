Марія Музичук вийшла у фінал Чемпіонату світу з шахів

Матч завершився з рахунком 3,5:2,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперниці зіграли дві партії внічию з класичним контролем часу, а в партіях у "швидкі шахи" спочатку обмінялися перемогами, а потім Музичук зіграла внічию чорними і зуміла виграти у Харікі білими. Вирішальна партія завершилася на 56-му ході за явною перевагою українки.

У фіналі, який буде складатися з 4-х партій з класичним контролем часу, Музичук зіграє з росіянкою Наталією Погоніной.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з шахів проходить в Сочі (Росія) з 16 березня по 7 квітня.