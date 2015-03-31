У плей-офф баскетбольної Суперліги через заборгованість не зіграють дві команди
18:32, 31 березня 2015Спорт
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В серії плей-офф української баскетбольної Суперліги візьмуть участь шість команд замість належних за регламентом восьми, так як два клуби не зуміли вчасно заплатити обов'язковий внесок за участь в турнірі.
Суперліга не дорахується двох команд в плей-офф / superleague.ua
На стадії чвертьфіналів і півфіналів, будуть представлені по дві пари, повідомляє офіційний сайт турніру.
З числа учасників плей-офф виключені запорізький "Ферро-ЗНТУ" (6-е місце за підсумками регулярної першості) і "Говерла" з Івано-Франківська (8).
Згідно з розкладом матчів, опублікованим Суперлігою, посівший 3-є місце за підсумками регулярної першості "Дніпро" (Дніпропетровськ) зіграє з МБК "Миколаїв" (7), а БК "Київ" (4) буде протистояти "Черкаським Мавпам" (5).
Серії 1/4 фіналу триватимуть з 2 по 13 квітня.
Дві найсильніші команди країни - київський "Будівельник" і "Хімік" (Южне) почнуть турнірний шлях у плей-офф з півфіналу.
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