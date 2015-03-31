Збірна України посідає 4-е місце в медальному заліку після двох днів Сурдлімпіади

За два дні змагань було розіграно шість комплектів медалей у двох видах спорту - лижних перегонах та сноуборді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці були представлені тільки в лижних гонках, де завоювали три медалі - дві срібні і одну бронзову. У скіатлоні на 20 км Андрій Андріїшин став срібним призером, а Павло Мандзюк - бронзовим. Чемпіоном у цій дисципліні став Володимир Майоров з Росії.

Срібло також виборола чоловіча команда (Андрій Андріїшин, Павло Мандзюк, Володимир Пишняк) в естафеті 3х10 км, де перемогу здобули лижники Росії, а бронза - у команди Китаю.

У загальному заліку лідирує команда Росії (4-2-4), на другому місці американці (2-0-1), на третьому - японці (1-0-0). За загальною кількістю нагород також лідирує збірна Росії (10), а друге місце ділять збірні України і США (по 3).

Змагання проходили 29-30 березня. 31 березня медалі на Сурдлімпіаді не розігруються. В цей день проходять тільки попередні матчі у змаганнях з керлінгу.

XVIII зимова Сурдлімпіада проходить в Ханти-Мансійську і Магнітогорську (Росія) з 28 березня по 5 квітня.