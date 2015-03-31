У фінальній серії чемпіонату України з хокею зійдуться київський АТЕК та "Кременчуг"

У першому поєдинку столичний «АТЕК» на своєму льоду прийматиме хокейний клуб «Кременчук», повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

«АТЕК» – єдина команда серед учасників чемпіонату, яка підіймалася на п’єдестал пошани. Причому робили це гравці команди шість разів. Але брати участь у фінальній серії столичному колективу так і не випадало нагоди. Чемпіоном 2007 року «АТЕК» став за результатами регулярного чемпіонату (плей-офф тоді не передбачався), а 1995 року команда виборола другу позицію в фінальній «пульці», яка теж грала за коловою системою.

У «Кременчука» немає й такого досвіду. Команда до нинішнього сезону виступала лише на юніорському та молодіжному рівні. Втім саме колективу з Полтавщини фахівці віддають перевагу перед фінальним протистоянням. Але «АТЕК» прохідним колективом для команди Дмитра Підгурського точно не буде. За іменами кияни виглядають дуже солідно. Плюс хорошу форму набрали Віталій Гаврилюк, який не грав у перших матчах чемпіонату, Олександр Бобкін та Георгій Кіча.

Гості звітного поєдинку не дуже переконливо завершили перший етап, та й півфінальна серія плей-офф проти «Витязя» залишила дуже багато запитань. В плюс команді Дмитра Підгурського піде відсутність у складі «АТЕКа» Владислава Курського, дисциплінарний штраф якого у матчі проти «Дженералз» в півфінальній серії плей-офф не дозволить нападаючому зіграти у першому поєдинку фінальної серії. Натомість лідер атак «Кременчука» Володимир Чердак набрав дуже пристойну форму.

Перший матч фінальної серії чемпіонату України сезона 2014/15 відбудеться у спорткомплексі «АТЕК» (м. Київ, вул. Чистяківська, 20). Початок матчу о 18:40.