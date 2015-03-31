Європейські клуби отримають від УЄФА компенсацію за участь гравців на Євро 2016-го і 2020-го років

Асоціація Європейських футбольних клубів (ЕСА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підписали новий Меморандум про співпрацю, розрахований до 31 травня 2022 року, повідомляється на офіційному сайті ЕСА.

Підписання відбулося за підсумками 14-ї Генеральної асамблеї ЕСА в Стокгольмі (Швеція).

Згідно з документом, УЄФА виділить клубам, чиї гравці будуть представлені у своїх національних збірних, 150 млн. євро за участь в Євро-2016, і, щонайменше, 200 млн. євро за участь в Євро-2020.

В турнірі 2020-го року, фінансові вигоди клубів з Європи вперше будуть розраховуватися як відсоток від загального валового доходу. Клуби отримають 8% доходів від продажу ТВ-трансляцій та квитків. При цьому, 200 млн. євро - мінімально гарантована сума від УЄФА.

Учасниками ECA від України є чотири клуби - "Динамо" (Київ), "Шахтар" (Донецьк), "Дніпро" (Дніпропетровськ) і "Металіст" (Харків).

Таким чином, всі ці клуби зможуть розраховувати на компенсацію у разі потрапляння збірної України у фінальну частину Євро-2016 та/або Євро-2020, якщо гравці клубів будуть представлені у національній команді.