"Хімік" та "Будівельник" завершили регулярний сезон Суперліги перемогами

Южненський "Хімік" і київський "Будівельник" виграли свої матчі останнього туру регулярного сезону української баскетбольної Суперліги, при цьому "Хімік" виграв всі матчі регулярного сезону, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Хімік" в заключному матчі обіграв БК "Київ" - 109:58, а "Будівельник" був сильнішим за "Одесу" - 77:60.

Обидва матчі, що відбулися у столичному Палаці спорту, пройшли з помітною перевагою лідерів нинішнього сезону української Суперліги. І якщо "Хімік" розгромив свого опонента з перевагою більш ніж в 50 очок, то "будівельники" обмежилися більш скромною, але також переконливою перемогою в 17 балів.

Таким чином, "Хімік" виграв усі 30 матчів регулярної першості, в тому числі, 3 очних гри у "Будівельника". У свою чергу, київський клуб також зазнав поразки від земляків від БК "Київ", завершивши сезон з показником перемог і поразок 26/4. На 3-му місці завершив сезон дніпропетровський "Дніпро" - 19/11.

Регулярний чемпіонат завершиться 2 квітня матчем "Говерла" (Івано-Франківськ) - "Дніпро-АЗОТ" (Дніпродзержинськ).