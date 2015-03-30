Долгополов вийшов у четверте коло тенісного супертурніру в Майамі

Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у четвертий раунд турніру серії "Мастерс" в Майамі (США), повідомляє Тенісний портал України.

У матчі третього кола киянин у двох партіях обіграв представника Бразилії Томаса Белуччі: 7-5 6-4.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. На рахунку Долгополова 5 ейсів і 2 подвійні помилки. Його суперник відзначився 7 подачами навиліт і 7-ю подвійними помилками.

Наступний суперник українця визначиться в матчі між першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем і бельгійцем Стівом Дарсісом.

Змагання серії "Мастерс" є другими за значимістю у щорічному календарі після чотирьох чемпіонатів серії "Великого шолома".