Долгополов вийшов у четверте коло тенісного супертурніру в Майамі
22:41, 30 березня 2015Спорт
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Українець у двох сетах обіграв бразильця Белуччі.
Олександр Долгополов вийшов у четверте коло турніру серії "Мастерс" / Reuters
Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у четвертий раунд турніру серії "Мастерс" в Майамі (США), повідомляє Тенісний портал України.
У матчі третього кола киянин у двох партіях обіграв представника Бразилії Томаса Белуччі: 7-5 6-4.
Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. На рахунку Долгополова 5 ейсів і 2 подвійні помилки. Його суперник відзначився 7 подачами навиліт і 7-ю подвійними помилками.
Наступний суперник українця визначиться в матчі між першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем і бельгійцем Стівом Дарсісом.
Змагання серії "Мастерс" є другими за значимістю у щорічному календарі після чотирьох чемпіонатів серії "Великого шолома".
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