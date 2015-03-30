Тренер збірної України з футболу Фоменко вважає товариський матч з Латвією "шансом для молодих гравців"

Свій коментар він дав під час передматчевої пресс-конференції у Львові, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зкрема, Фоменко відзначив: "Ми ставимо завдання - у кожній грі грати на перемогу. Суперник у нас непростий, враховуючи їх останній результат у матчі відбору Євро-2016 зі збірною Чехії (1:1). У команди Латвії виступають кваліфіковані футболісти, багато з них пограли в європейських клубах. Що стосується нашої молоді: у них буде шанс, і їм треба буде ним скористатися".

Стосовно травмованих гравців у матчі з Іспанією та можливості викликати кого-небудь з резерву на майбутню гру, Фоменко зазначив: "Якби у нас була офіційна гра, тоді так би і зробив. У нас достатня кількість здорових людей на товариський матч із латвійцями. Зозуля поїхав зі збірної, прооперували Бурду, у якого виявили апендицит. Є проблеми у Хачеріді, який повинен сьогодні відвідати лікарів і зробити знімки на МРТ. Вони приймуть рішення, чи використовувати його у завтрашній грі чи ні".

Прокоментував тренер й ситуацію з гравцями "Дніпра", які змушені будуть пропустити гру Кубка України проти одеського "Чорноморця" 1 квітня: "Мені телефонували представники Прем’єр-ліги й прохали відпустити футболістів на гру «Дніпра» з «Чорноморцем». Але хлопців зачепила реакція преси, тому вони вирішили залишитися у збірній. Ми їм, у свою чергу, дозволили повернутися до клубу. Краще б вони поїхали і зіграли той матч,все-таки це кубкова гра. Шкода, що Зозуля отримав серйозну травму - хрестоподібні зв'язки. Багато футболістів після таких пошкоджень закінчують з великим футболом.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Латвія відбудеться 31 березня у Львові.