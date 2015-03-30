Боксер Сіллах стане спаринг-партнером Кличка у підготовці до титульного бою з Дженнінгсом

Сіллах стане шостим спаринг-партнером українського чемпіона, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.

Раніше він вже працював у тренувальному таборі Кличка, допомагаючи Кличко-молодшому у підготовці до поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим.

Раніше стало відомо, що серед спаринг-партнерів Володимира Кличка при підготовці до бою з Дженнінгсом будуть Джозеф Паркер, Ізуагбе Угонох, Яго Кіладзе, Умар Саламов і Мурат Гассієв.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Дженнінгс повинен відбутися 25 квітня в Нью-Йорку (США).