Боксер Сіллах стане спаринг-партнером Кличка у підготовці до титульного бою з Дженнінгсом
17:29, 30 березня 2015Спорт
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Український боксер Ісмаїл Сіллах у якості спаринг-партнера допоможе чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиру Кличку у підготовці до бою з непереможним американцем Брайантом Дженнінгсом.
Кличко будуть готувати до бою шість спаринг-партнерів / klitschko-brothers.com
Сіллах стане шостим спаринг-партнером українського чемпіона, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко.
Раніше він вже працював у тренувальному таборі Кличка, допомагаючи Кличко-молодшому у підготовці до поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим.
Раніше стало відомо, що серед спаринг-партнерів Володимира Кличка при підготовці до бою з Дженнінгсом будуть Джозеф Паркер, Ізуагбе Угонох, Яго Кіладзе, Умар Саламов і Мурат Гассієв.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Дженнінгс повинен відбутися 25 квітня в Нью-Йорку (США).
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