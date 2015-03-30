Бадмінтоніст Завадський виграв турнір категорії Challenge у Франції

Українець перевершив особисте досягнення річної давнини, коли завершив виступи в півфіналі і зайняв підсумкові 3/4 місця, повідомляє офіційний сайт турніру.

У фіналі Завадському (78-й у світовому рейтингу) протистояв суперник з Індонезії Андре Теджоно (41-й у світовому рейтингу і перший сіяний на турнірі). І незважаючи на істотну різницю в рейтингу на користь суперника, українець зумів обіграти опонента в двох партіях. У першому сеті боротьба була настільки напруженою, що суперники грали до рахунку "24", але підсумковий успіх був на боці українця. А вже другий сет пройшов при певній перевазі Завадського - 24:22, 21:17.

Турнір в Орлеані має категорію International Challenge і призовий фонд 15 тис. доларів. Це один з найпрестижніших турнірів у щорічному календарі Європейської федерації бадмінтону.